شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: ندعم أجهزة المنتخبات الوطنية بما يخدم صالح الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن هناك اتصالات مستمرة مع الجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأوليمبي، للتنسيق للمرحلة المقبلة، والتأكيد على تقديم كل سبل الدعم والتعاون مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية في أداء مهمتها، بما يخدم صالح الكرة المصرية، ويحقق الأهداف التي يتطلع إليها كافة المصريين.

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وأكد «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن الاتصالات التي جرت لم تتطرق إلى الحديث عن أسماء بعينها للانضمام للمنتخبين، لكنها جاءت في إطار التنسيق بشكل عام، ووضع أطر للتعاون الذي لم يغب بين النادي وكافة المنتخبات طيلة السنوات الماضية.

يذكر أن المنتخب الوطني الأول يستعد للتصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا2021، ويدخل معسكرًا ابتداءً من 7 أكتوبر المقبل، للتحضير للمباراة الودية أمام بوتسوانا المقرر إقامتها يوم 14 من نفس الشهر.

ويستعد المنتخب الأولمبي، لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر خلال الشهر المقبل، والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.