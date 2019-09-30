لاعب النصر الليبي يؤدي الصلاة في مباراة الرجاء.. والجهور يطالبه بإعادتها (فيديو)

الإثنين 30 سبتمبر 2019

كتب محمد عبد العزيز

أدى زياد العلواني، لاعب النصر الليبي صلاة المغرب، خلال مباراة فريقه امام الرجاء المغربي، ضمن مواجهات دوري أبطال أفريقيا بالأمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



وتداول فيديو صلاة العلواني عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها اللاعب وهو يؤدي الصلاة مسرعا ملتزما بأداب الصلاة من ستر العورة، إلا ان بعض من جماهير النصر طالبته بإعادته، لكونه اداها سريعا.

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فيما برر البعض الاخر بان اتجاه اللاعب خاطئ ولم يتجه على النحو الصحيح إلى القبلة.

ومن المعروف ان من شروط الصلاة وأركانها الطمأنينة، مما كان له أثر على اللاعب، محترما مطالبات جمهوره، ويدبو انه قرر إعادتها عقب المباراة.