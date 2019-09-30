نيكولاس بيبي يكشف سبب عدم انضمامه لباريس سان جيرمان وتفضيله أرسنال

الإثنين 30 سبتمبر 2019

كشف نيكولاس بيبي سبب قراره الانضمام إلى أرسنال، وعدم تفضيله لفريق باريس سان جيرمان، خلال الفترة الماضية من الانتقالات.



وتحدث مدرب المهاجم في سانت اتيان، كريستوف غالتييه، عن انضمام بيبي إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي.

لكن بيبي أوضح قائلا: "غالتييه تخيلني في باريس سان جيرمان؟ لقد تخيل بايرن في ما قاله. بالنسبة لي، هذا خيار يمكن أن يفاجئ لأنه نادٍ لا يلعب في دوري أبطال أوروبا، لكنه أيضًا النادي الذي لديه الكثير من الطموحات، كما أننا نلعب في دوري أوروبا، حيث لدينا هدف الفوز".

وتابع: "المدرب معتاد على هذه المسابقة، لقد فاز بالفعل مع أشبيلية، وفي العام الماضي بلغوا النهائي. والهدف هو القيام بعمل أفضل، وبالتالي الفوز بهذه المسابقة".