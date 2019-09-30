لاعبو ميلان يدعمون مدرب الفريق

الإثنين 30 سبتمبر 2019
أكّد قائد نادي ميلان أليسيو رومانيولو أن اللاعبين يقفون خلف المدرب ماركو جيامباولو، على الرغم من الهزيمة أمس أمام فيورنتينا بنتيجة 3-1، وهي الخسارة الرابعة هذا الموسم للروسونيرو والثالثة على التوالي.
وفي تصريحات نشرها موقع غول الايطالي قال رومانيولي: "لا يوجد ما نقوله في هذا الوضع، نحتاج فقط أن نكون إلى جانب بعضنا بعضا، الفريق يجب أن لا يستسلم أبدا، نحن مع المدرب حتّى الموت".
وأضاف المدافع الايطالي: "نحن نتحمل كامل المسؤولية، نحن مع المدرب وهذا أمر لا نقاش فيه، نتمى في المرحلة المقبلة أن تسير الأمور على ما يرام".
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