لاعبو ميلان يدعمون مدرب الفريق

الإثنين 30 سبتمبر 2019

أكّد قائد نادي ميلان أليسيو رومانيولو أن اللاعبين يقفون خلف المدرب ماركو جيامباولو، على الرغم من الهزيمة أمس أمام فيورنتينا بنتيجة 3-1، وهي الخسارة الرابعة هذا الموسم للروسونيرو والثالثة على التوالي.



وفي تصريحات نشرها موقع غول الايطالي قال رومانيولي: "لا يوجد ما نقوله في هذا الوضع، نحتاج فقط أن نكون إلى جانب بعضنا بعضا، الفريق يجب أن لا يستسلم أبدا، نحن مع المدرب حتّى الموت".

وأضاف المدافع الايطالي: "نحن نتحمل كامل المسؤولية، نحن مع المدرب وهذا أمر لا نقاش فيه، نتمى في المرحلة المقبلة أن تسير الأمور على ما يرام".