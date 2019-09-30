ميكي أدامز ينصح ماديسون بعدم الانضمام لمانشستر يونايتد

الإثنين 30 سبتمبر 2019

ماديسون

نصح ميكي أدامز، المدير الفني لفريق ليستر السابق لنجم الفريق في الفترة الحالية جيمس ماديسون، المتألق في الآونة الأخيرة.



وارتبط اسم ماديسون بمانشستر يونايتد، بعدما أدى بشكل مميز في الموسم الماضي، وتقدر قيمة اللاعب الذي أحرز 7 أهداف وصنع مثلها في الموسم الأخير، بـ60 مليون إسترليني.

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وساعد ماديسون بأدائه الحيوي كلاعب وسط صاحب أدوار هجومية، في ارتقاء ليستر للمركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأكد أدامز، أن الانتقال إلى مانشستر يونايتد، سيكون بمثابة خطوة للخلف بالنسبة إلى اللاعب، داعيا إياه للسعي وراء الانضمام إلى ليفربول أو مانشستر سيتي.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن أدامز قوله: "أظهر ليستر من حيث الطموحات والرواتب التي يقدمها للاعبين أنه جيد بقدر الآخرين، يجب على ماديسون الانتقال إلى مانشستر سسيتي أو ليفربول لتحسين ما يفعله حاليا مع ليستر".

وأضاف: "كشاب، يتوجب عليه مواصلة تحسين طريقة لعبه والعمل بجد، لا يتوجب عليه الاستماع للضجة المثارة حوله، وهذا من الأمور التي تضرك كلاعب كرة قدم".