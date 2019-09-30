آمال بايرن ميونخ تتصدر صحف ألمانيا

الإثنين 30 سبتمبر 2019

تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الإثنين، والتي جاء على رأسها طموح بايرن ميونخ في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لا سيما بعد التغييرات التي شهدتها الفترة الماضية وقدوم لاعبين جُدد. وحمل غلاف صحيفة "كيكر" عنوان "طموح جيل"، في إشارة لطموحات بايرن ميونخ بجيله الجديد، الذي يرتكز على الخماسي، روبرت ليفاندوفسكي، فيليب كوتينيو، جوشوا كيميتش، لوكاس هيرنانديز ونيكلاس سولي. كما جاءت الصحيفة بعنوان آخر "فافر والمأزق"، في إشارة لمعاناة المدرب السويسري لوسيان فافر في ظل تراجع نتائج فريقه بوروسيا دورتموند هذا الموسم. أما صحيفة "Abendzeitung" فخرجت بعنوان "ليفاندوفسكي.. رقم قياسي للأبد"، في إشارة لما حققه مهاجم البايرن بتسجيله 10 أهداف في أول 6 جولات بالبوندسليجا. بينما خرجت صحيفة "WAZ" بعنوان "رحلة ارتفاع شالكه"، وذلك بعدما حقق الأزرق الملكي نتائج مميزة مع بداية الموسم الحالي، ليحصد 13 نقطة وضعته في المركز الرابع، بفارق نقطة أقل عن المتصدر، بايرن ميونخ. كما أشارت الصحيفة إلى استمرار إهدار بوروسيا دورتموند للنقاط بعد تعادله الثاني على التوالي في البوندسليجا، إذ انتهت مباراته ضد فيردر بريمن (2-2).

