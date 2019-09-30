شكرا لقرائتكم محمود متولى يجري أشعة سونار لتحديد موعد عودته لتدريبات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمود متولى مدافع النادي الأهلى لاجراء أشعة سونار على العضلة الخلفية بعد 10 أيام، لتحديد موعد عودته لتدريبات ومباريات فريقه فى المرحلة المقبلة.

ويجري محمود متولى حالياً جلسات العلاج الطبيعى بعد تعرضه لإصابة بمزق فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة الزمالك بالسوبر المصرى، والتى انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتتويجه باللقب.

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كما يحرص متولي على أداء جلسات العلاج الطبيعى فى مقر النادي بالجزيرة، على أن يتم تحديد المرحلة المقبلة من البرنامج التأهيلي، وفقا لاستجابته ومدى التحسن الذى يطرأ على حالة العضلة للبدء فى أداء جلسات الجيم قبل تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية فى الملعب.

وأعلن الجهاز الطبى بالنادى الأهلي أن فترة غياب محمود متولى قد تصل إلى خمسة أسابيع بعدما كشفت الأشعة تعرضه لمزق في العضلة الخلفية.