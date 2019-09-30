شكرا لقرائتكم ننشر تفاصيل رد اتحاد الكرة على الكاف فى أزمة ملعب الزمالك وجينراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، تفاصيل الخطاب الذى تم إرساله إلى الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" منذ قليل، ردا على أزمة نقل مباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت بالقاهرة.

قال المصدر لـ"الخليج 365"، إن اتحاد الكرة أخطر الكاف بأن تغيير ملعب المباراة جاء لظروف قهرية وهو ما يستوجب تغيير الملعب وفقا للائحة الكاف، ويعتبر الاستثناء الوحيد لمهلة الـ10 أيام التى لا يتم بعدها تعديل موعد أو مكان المباراة.

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أضاف أن مباريات الأهلى والزمالك على وجه الخصوص تحتاج لتأمين خاص فى ظل الشعبية الجارفة للناديين داخل مصر، خاصة وأن الكاف يشترط حضور الجماهير فى مباريات أفريقيا.

تابع أن مباراة الأهلى أمام كانو سبورت الغينى فى نفس البطولة تم نقلها من ستاد السلام بالقاهرة إلى برج العرب بالإسكندرية قبل 3 أيام من إقامتها لظروف قهرية تمنع إقامة المباراة بحضور جماهيرى فى القاهرة، وهو ما تفهمه الكاف وكانو سبورت الغينى، مضيفا نفس الأمر بالنسبة لمباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى اضطررنا إلى إقامة المباراة الإسكندرية لحضور الجماهير .

وردا على استفسار الكاف بشأن إقامة مباريات بالدورى بالقاهرة يوم المباراة وقبلها بـ24 ساعة، قال اتحاد الكرة فى خطابه أن المباريات التى لعبت فى الدورى المصرى بالقاهرة كانت لأندية غير جماهيرية وجميعها أقيمت بدون جمهور.