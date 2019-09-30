شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقى بشأن أزمة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، بخطابا رسميا منذ قليل إلى الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" ، على بيان الأخير بشأن الإستفسار عن عدم إقامة مباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال على ستاد بتروسبورت بالقاهرة.

وجاء فى خطاب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الرسمي للاتحاد المصرى أمس بشأن الأزمة الدائرة والخاصة بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال ، ووفقا للخطاب المرسل فإن الكاف يدرس الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة مثل انبي أمام طلائع الجيش فى استاد بتروسبورت واف سي مصر وأسوان باستاد الكلية الحربية والمقاولون أمام سموحة في استاد المقاولون العرب.

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وبحسب مصدر باتحاد الكرة فإن الكاف يشترط حضور الجماهير فى مباريات أفريقيا ، وبالتالي أضطررنا إلى إقامة مباراة الزمالك فى الإسكندرية لحضور الجماهير و نفس الأمر للأهلي و المصري اللذان لعبا مباراتهما فى افريقيا ببرج العرب وليس بالقاهرة ، أما المباريات التى لعبت فى الدوري المصري بالقاهرة فجميعها بدون جمهور.

واحتسب الحكم المالى محمدوا كيتا، فوز الزمالك بنتيجة 3/0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى ، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء أمس الأحد ، على استاد برج العرب ، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، بهذه النتيجة يتأهل الفريق الأبيض رسميًا لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ، حيث خسر من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 ، ثم فاز فى لقاء العودة بنتيجة 3/0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4/2 بمجموع المباراتين.