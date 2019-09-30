اتحاد الكرة يرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقى بشأن أزمة الزمالك...

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وبحسب مصدر باتحاد الكرة فإن الكاف يشترط حضور الجماهير فى مباريات أفريقيا ، وبالتالي أضطررنا إلى إقامة مباراة الزمالك فى الإسكندرية لحضور الجماهير و نفس الأمر للأهلي و المصري اللذان لعبا مباراتهما فى افريقيا ببرج العرب وليس بالقاهرة ، أما المباريات التى لعبت فى الدوري المصري بالقاهرة فجميعها بدون جمهور.
واحتسب الحكم المالى محمدوا كيتا، فوز الزمالك بنتيجة 3/0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى ، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء أمس الأحد ، على استاد برج العرب ، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، بهذه النتيجة يتأهل الفريق الأبيض رسميًا لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ، حيث خسر من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 ، ثم فاز فى لقاء العودة بنتيجة 3/0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4/2 بمجموع المباراتين.
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