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الأهلي ينسق مع أجهزة المنتخبات الوطنية لبحث آلية انضمام الدوليين...

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جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن هناك اتصالات مستمرة مع الجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبي، للتنسيق للمرحلة المقبلة، والتأكيد على تقديم كل سبل الدعم والتعاون مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية في أداء مهمتها بما يخدم صالح الكرة المصرية، ويحقق الأهداف التي يتطلع إليها كافة المصريين.

 

وأكد عبدالحفيظ، أن الاتصالات التي جرت لم تتطرق إلى الحديث عن أسماء بعينها للانضمام للمنتخبين، لكنها جاءت في إطار التنسيق بشكل عام، ووضع أطر للتعاون الذي لم يغب بين النادي وكافة المنتخبات طيلة السنوات الماضية.

 

يذكر أن المنتخب الوطني الأول يستعد للتصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا2021، ويدخل معسكرا ابتداء من 7 أكتوبر المقبل، للتحضير للمباراة الودية أمام بوتسوانا المقرر اقامتها يوم 14 من نفس الشهر. ويستعد المنتخب الأولمبي، لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر خلال الشهر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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