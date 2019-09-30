شكرا لقرائتكم الأهلي ينسق مع أجهزة المنتخبات الوطنية لبحث آلية انضمام الدوليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد عبدالحفيظ، أن الاتصالات التي جرت لم تتطرق إلى الحديث عن أسماء بعينها للانضمام للمنتخبين، لكنها جاءت في إطار التنسيق بشكل عام، ووضع أطر للتعاون الذي لم يغب بين النادي وكافة المنتخبات طيلة السنوات الماضية.
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