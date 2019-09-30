شكرا لقرائتكم مدرب وادي دجلة يشرح أخطاء الفريق لعدم تكرارها أمام الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، عدة جلسات مع لاعبى فريقه، لتصحيح بعض الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها، وظهرت بوضوح خلال المباراتين الذان خاضاهما الفريق فى مسابقة الدورى الممتاز موسم 2019 – 2020، قبل مواجهة الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

وحرص تاكيس جونيس على التحدث مع لاعبى فريقه، حول تراجع المستوى فى الدقائق الأخيرة من كل مباراة، والتى تسببت فى فقدان الفريق 5 نقاط بعد الخسارة من طنطا فى الجولة الأولى، ثم التعادل مع حرس الحدود بنتيجة 2/2 فى الجولة الثانية، رغم أن الفريق الدجلاوى كان متقدمًا بهدفين فى شوط المباراة الأول، وعقد تاكيس جلسات بالفيدو مع لاعبيه، كشف خلالها بعض الأخطاء الفنية التى وقع فيها لاعبيه فى المباراتين "طنطا والحرس" كما وضع روشتة تفادى تلك الأخطاء فى المواجهات المقبلة، مشيرًا إلى أن الإسماعيلى فريق يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ وستكون المباراة صعبة على الفريقين، ولا تتحمل السهو أو الأخطاء.

فيما طالب تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، من لاعبى فريقه ضرورة تحقيق الفوز على الإسماعيلى واقتناص الثلاث نقاط، لتصبح نقطة البداية الحقيقية للفريق الدجلاوى فى مسابقة الدورى، مطالبهم بغلق صفحة المباراتين الماضيتين والعمل على اثبات أنفسهم أمام الدراويش، لاسيما وأن المباراة ستشهد متابعة واهتمام كبير من عشاق الساحرة المستديرة، نظرًا لتقديم الفريقين كرة ممتعة، مطالبهم بتقديم أفضل ما لديهم.