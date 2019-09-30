شكرا لقرائتكم مدرب وادي دجلة يشرح أخطاء الفريق لعدم تكرارها أمام الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما طالب تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، من لاعبى فريقه ضرورة تحقيق الفوز على الإسماعيلى واقتناص الثلاث نقاط، لتصبح نقطة البداية الحقيقية للفريق الدجلاوى فى مسابقة الدورى، مطالبهم بغلق صفحة المباراتين الماضيتين والعمل على اثبات أنفسهم أمام الدراويش، لاسيما وأن المباراة ستشهد متابعة واهتمام كبير من عشاق الساحرة المستديرة، نظرًا لتقديم الفريقين كرة ممتعة، مطالبهم بتقديم أفضل ما لديهم.
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