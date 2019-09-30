شكرا لقرائتكم فايلر يسعى لتنمية قدرات لاعبي الأهلي فنياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى لتنمية قدرات لاعبي فريقه فى أكثر من جزئية فنية سواء على مستوى تطوير القدرات الدفاعية أو الهجومية.

وراقب فايلر خلال التدريبات الأخيرة للنادي الأهلي المباريات عدم إجادة عدد من اللاعبين لمهارة اللعب بكلتا القدمين واللعب فقط بقدم واحدة أثناء التدريبات والمباريات، وهو الأمر الذي لم يروق لفايلر ونبه على اللاعبين بضرورة التدريب على اللعب بكلتا القدمين بنفس الكفاءة.

ومن المقرر أن يُخصص المدرب فى تدريبات الأهلى فقرات لتطوير هذا الجانب فى لاعبي الأهلى ، من خلال تدريبهم على اللعب بكلتا القدمين بنفس الكفاءة، خاصة وأن المدرب السويسري يرى أن عدم إجادة اللاعبين لمهارة اللعب بالقدمين تسبب فى أزمات فنية وأفسد هجمات واعدة فى المباريات الماضية بسبب تعديل اللاعبين الكرة نحو القدم التي يعتادوا اللعب بها، ويستعد الأهلى لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل والمقرر اقامتها على ملعب السلام والتي تأتى فى ثاني جولات بطولة الدوري العام.

كما يسعي فايلر لتطوير أداء اللاعبين ليصلوا إلى افضل فورمة خاصة امنه لافريق سيدخل اختبارات صعبة فى الفترة المقبلة سواء فى الدورى الممتاز حيث ينتظره لقاء القمة يوم 19 أكتوبر المقبل بالاضافة الى انطلاقة دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا