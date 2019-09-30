شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد وأحمد فتحى تحت مجهر المنتخب الوطنى قبل ودية بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويسعي البدرى إلى الاستفادة بالثنائى نظرا للخبرات الدولية الكبيرة التى يتمتع بها الثنائى، بجانب حفاظهما على مستواهما رغم تخطيهما الـ30 عاما.

وناقش الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، خلال أكثر من جلسة خلال الساعات الماضية لمناقشة الإستعداد للمعسكر المقبل، وقائمة اللاعبين المقدمة من كل عضو بالجهاز قبل أن الاستقرار فى النهاية على الأسماء التى سيتم إعلانها.

Advertisements

ويواجه منتخب مصر فى مباراة ودية نظيره بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل، فى أول اختبار للمنتخب مع حسام البدرى، ولم يتحدد حتى الأن ملعب المباراة، وإن كان إقامتها فى الإسكندرية هو الأقرب.

ويتكون الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى كل من حسام البدرى مديرا فنيا، ومحمد بركات مديرا للمنتخب ، وطارق مصطفى وأحمد أيوب "مدرب عام"، وسيد معوض مدربا مساعدا، وايمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وأنيس الشعلانى معدا بدنيا.

واستدعى الاتحاد المصري لكرة القدم خمسة محترفين فيى الخارج لمعسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل وذلك بالتنسيق مع حسام البدري المدير الفني للفريق وهم : محمد صلاح ، محمود حسن ( تريزيجيه )، أحمد حسن ( كوكا )، محمد النني ، أحمد حجازي.