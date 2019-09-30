شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض الحلول الوسطية فى أزمة جينيراسيون السنغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو الزمالك الاقتراحات التى راح يلقي بها بعض مسئولي الاتحاد الأفريقي "الكاف" فى أزمة مباراة جينيراسيون السنغالى حول امكانية إعادة المباراة كحل يرضى جميع الأطراف .

وقال مصدر بنادى الزمالك، أن ناديه ليس طرفا فى الأزمة لأنه قام بتنفيذ تعليمات الإتحاد الأفريقي ولديه من المستندات ما يحفظ حقه يتمثل فى خطاب الكاف الذى يؤكد الموافقة على نقل المباراة إلى ملعب برج العرب بدلا من بترسبورت .

وأكد المصدر أن أية حلول غير اعتماد فوز الزمالك وصعوده لدور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا سيكون ظالم ولن يصمت مسئولي الأبيض أمام هذا التجاوز فى حقه لأنه نفذ تعليمات الكاف حتي اللحظات الأخيرة .

وأضاف المصدر إلى أن ما يؤكد صحة وقوة موقف الزمالك تواجد طاقم التحكيم المالى و مراقب المباراة التشادي متواجدين فى ملعب برج العرب وهو ما يؤكد شرعية موقف الزمالك ويدعم موقفه .

وأفاد المصدر أن ما ينتظره مسئولي الزمالك حاليا هو اعلان فوز الفريق الأبيض وصعوده لدور الـ 16 وأيضا توقيع عقوبات على الفريق السنغالى الذى أثار أزمة بدون أى داع خاصة أن الزمالك قدم كافة الحلول الودية لأحتواء الأزمة عن طريق تحمل تكاليف إقامة الضيوف فى الإسكندرية ولكن قوبل اقتراحاته برفض وتعنت من الجانب السنغالى بدون مبرر .

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وكان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة لدواع أمنية .

وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة اليوم الأحد رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي .

وتواجد الزمالك اليوم في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا .