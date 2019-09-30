شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض الحلول الوسطية فى أزمة جينيراسيون السنغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة لدواع أمنية .
وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة اليوم الأحد رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي .
وتواجد الزمالك اليوم في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا .
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