فايلر يُخطط لتخفيض معدل الأعمار فى الأهلى...

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جدة - عمرو شويل بدأت سياسة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى تظهر بشكل كبير بعد قيادته للفريق الأحمر فى 4 مباريات سواء على المستوى المحلي أو القاري.
ولازال فايلر يمارس سياسة التدوير بين لاعبي الأهلى، قبل الوقوف على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.
مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أكد أنه من ضمن سياسات فايلر التي يريد أن يتبعها ويطبقها داخل القلعة الحمراء هو النزول بمعدل أعمار الفريق من خلال الاعتماد على الشباب بشكل أكبر من عناصر الخبرة، وهو ما يظهر فى اعتماده على بعض اللاعبين الشباب على حساب أصحاب الخبرات مثل محمد مجدي قفشة على حساب وليد سليمان وجونيور أجاي على حساب مروان محسن قبل اصابته وحمدي فتحى على حساب حسام عاشور.
وأضاف المصدر أن فايلر يرغب أيضاً فى الاعتماد على لاعبي فريق الشباب بالنادي من خلال متابعتهم بصورة دورية وانتقاء العناصر المميزة لتصعيدهم للفريق الأول تمهيداً للإعتماد عليهم خلال المرحلة المقبلة.
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