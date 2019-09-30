شكرا لقرائتكم فايلر يُخطط لتخفيض معدل الأعمار فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت سياسة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى تظهر بشكل كبير بعد قيادته للفريق الأحمر فى 4 مباريات سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ولازال فايلر يمارس سياسة التدوير بين لاعبي الأهلى، قبل الوقوف على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.

Advertisements

مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أكد أنه من ضمن سياسات فايلر التي يريد أن يتبعها ويطبقها داخل القلعة الحمراء هو النزول بمعدل أعمار الفريق من خلال الاعتماد على الشباب بشكل أكبر من عناصر الخبرة، وهو ما يظهر فى اعتماده على بعض اللاعبين الشباب على حساب أصحاب الخبرات مثل محمد مجدي قفشة على حساب وليد سليمان وجونيور أجاي على حساب مروان محسن قبل اصابته وحمدي فتحى على حساب حسام عاشور.

وأضاف المصدر أن فايلر يرغب أيضاً فى الاعتماد على لاعبي فريق الشباب بالنادي من خلال متابعتهم بصورة دورية وانتقاء العناصر المميزة لتصعيدهم للفريق الأول تمهيداً للإعتماد عليهم خلال المرحلة المقبلة.