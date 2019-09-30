شكرا لقرائتكم فيورنتينا يزيد أوجاع ميلان بثلاثية قاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استمرت معاناة ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالخسارة 3-1 على أرضه أمام فيورنتينا متأثرا بطرد لاعب يوم الأحد.

ومنح إيريك بولغار التقدم لفيورنتينا بهدف من ركلة جزاء وأضاف جايتانو كاستروفيلي الهدف الثاني قبل أن يتعرض ماتيو موساكيو للطرد ببطاقة حمراء مباشرة بسبب خطأ عنيف في بداية الشوط الثاني.

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وأنقذ جيانلويجي دوناروما حارس ميلان ركلة جزاء من فيدريكو كييزا لكن فيورنتينا سجل الهدف الثالث عن طريق فرانك ريبري قبل أن يقلص رفائيل لياو الفارق قبل عشر دقائق من النهاية.

وهذه الهزيمة الثالثة على التوالي لميلان في حوالي أسبوع واحد ليزداد الضغط على المدرب ماركو جيامباولو إذ تجمد رصيد ناديه عند ست نقاط بالمركز 16 وبفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

وحقق فيورنتينا فوزه الثاني على التوالي وأصبح في المركز التاسع برصيد ثماني نقاط.