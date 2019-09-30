شارك في التصويت لاختيار محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول

الموجز

قرر نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب ضمن صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح، فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب فى النادى عن شهر سبتمبر.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، فإن محمد صلاح متواجد ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة "لاعب الشهر".

وكان صلاح قد ساهم في حصول ليفربول على العلامة الكاملة ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك بالحفاظ على سجله الخالى من الهزائم على مدار 7 مباريات متتالية.

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وتمكن صلاح من تسجيل هدفاً فى شباك نيوكاسل يونايتد وصنع آخر أمام تشيلسي خلال المباريات الثلاث التي خاضها ليفربول بالدوري الإنجليزي خلال شهر سبتمبر.

ويتصدر ليفربول حالياً جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 21 نقطة، بعد تحقيقه 7 إنتصارات متتتالية، متفوقاً بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وكان محمد صلاح حصل على جائزة "لاعب الشهر" في نادي ليفربول الشهر الماضي.

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