المدير الفني للأهلي ينمي قدرات الفريق قبل لقاء الإنتاج

ظهرت سياسة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، سواء على المستوى المحلى أو القاري والذي ظهر بشكل كبير بعد قيادته للفريق الأحمر خلال 4 مباريات، حيث استمر فايلر في ممارسة سياسة التدوير بين لاعبي الأهلي، وذلك قبل اختيار التشكيلة الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة.

حيث استقر المدير الفني على إعادة أكثر من لاعب أساسي لتشكيل فريقه ليدخل بهم لقاء الإنتاج الحربي، والتي من المقرر أن تقام بعد غد الأربعاء، على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وقد شهد لقاء كانو سبورت والذي أقيم مساء السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ظهور أكثر من لاعب بديل بشكل جيد، وقد استطاع الأهلي من تحقيق الفوز برباعية نظيفة، وعليه فقد تأهل الأحمر لدور المجموعات بفوزه بـ6 أهداف مجموع المباراتين، فقد تغلب على غينيا بثنائية نظيفة بمباراة الذهاب.