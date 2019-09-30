مباراة توتنهام × بايرن ميونيخ الثلاثاء 01-10-2019 | تابع مواعيد المباريات وجدول المجموعة الثانية من...

مباراة توتنهام أمام بايرن ميونيخ ، فى إطار منافسات الجولة الثانية – لدور المجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 – 2020 ، جدول المجموعة الثانية من دورى ابطال اوروبا ، أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وشهدت المجموعة الثانية صدامات قوية وعنيفة بين أندية كبار أوروبا، وجمعت المجموعة الثانية فريق بايرن ميونيخ بجوار فريق توتنهام وفريق أوليمبياكوس وفريق سيرفينا زفيزدا.
ويسعى الفرق الأربعة فى المنافسة القوية والشرسة من أجل العبور من دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية والوصول للمباراة النهائية، ويتواجد فى المجموعة وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام الإنجليزى والذى خسر على يد فريق ليفربول فى المباراة النهائية بنتيجة 2-0 .
مباريات الجولة الثانية من دوري ابطال اوروبا 2019/2020 | مباريات الثلاثاء 01-10-2019| مباريات نااارية
جدول المجموعة الثانية من دورى ابطال اوروبا
تقام لقاءات دور المجموعات فى المجموعة الثانية على 6 مراحل يتم تقسيمها الذهاب والعودة بين الفرق.
|الجولة الأولى
|أوليمبياكوس وتوتنهام
|يوم الاربعاء 18/9/2019 .
فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة
|بايرن ميونيخ وسيرافينا
|الجولة الثانية
|توتنهام أمام بايرن ميونيخ
|يوم الثلاثاء 1/10/2019
|سيرفينا زفيزدا يستضيف أوليمبياكوس
|الجولة الثالثة
|أوليمبياكوس ضد بايرن ميونيخ
|يوم الثلاثاء 22/10/2019
|توتنهام ضد سيرفينا
|الجولة الرابعة
|بايرن ميونيخ يستضيف أوليمبياكوس
|يوم الأربعاء 6/11/2019
|سيرفينا زافيزدا أمام توتنهام
|الجولة الخامسة
|سيرفينا يستدرج بايرن ميونيخ
|يوم الثلاثاء 26/11/2019
|توتنهام يستدرج أوليمبياكوس
|الجولة السادسة والأخيرة
|أوليمبياكوس أمام سيرفينا
|يوم الأربعاء 11/12/2019
|بايرن ميونخ أمام توتنهام
ترتيب المجموعة الثانية
سنضيف ترتيب المجموعة الثانية بعد كل مباراة فتابعونا.
|المجموعة الثانية
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|1
|بايرن ميونخ
|1
|1
|0
|2
|النجم الأحمر
|1
|0
|0
|3
|أوليمبياكوس
|1
|0
|1
|4
|توتنهام
|1
|0
|1
والجدير بالذكر أن فريق توتنهام والذى يقع فى المجموعة الثانية طهو صاحب وصافة النسخة الماضية بعدما خسر على يد فريق ليفربول فى المباراة النهائية بنتيجة 2-0 .