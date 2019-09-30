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مباراة توتنهام × بايرن ميونيخ الثلاثاء 01-10-2019 | تابع مواعيد المباريات وجدول المجموعة الثانية من...

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مباراة توتنهام أمام بايرن ميونيخ ، فى إطار منافسات الجولة الثانية – لدور المجموعات بطولة   2019 – 2020 ، جدول المجموعة الثانية من دورى ابطال اوروبا ، أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وشهدت المجموعة الثانية صدامات قوية وعنيفة بين أندية كبار أوروبا، وجمعت المجموعة الثانية فريق بايرن ميونيخ بجوار فريق توتنهام وفريق أوليمبياكوس وفريق سيرفينا زفيزدا.

ويسعى الفرق الأربعة فى المنافسة القوية والشرسة من أجل العبور من دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية والوصول للمباراة النهائية، ويتواجد فى المجموعة وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام الإنجليزى والذى خسر على يد فريق فى المباراة النهائية بنتيجة 2-0 .

مباريات الجولة الثانية من دوري ابطال اوروبا 2019/2020 | مباريات الثلاثاء 01-10-2019| مباريات نااارية

جدول المجموعة الثانية من دورى ابطال اوروبا

تقام لقاءات دور المجموعات فى المجموعة الثانية على 6 مراحل يتم تقسيمها الذهاب والعودة بين الفرق.

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الجولة الأولى أوليمبياكوس وتوتنهام يوم الاربعاء 18/9/2019 .

فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة

بايرن ميونيخ وسيرافينا
الجولة الثانية توتنهام أمام بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء 1/10/2019
سيرفينا زفيزدا يستضيف أوليمبياكوس
الجولة الثالثة أوليمبياكوس ضد بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء 22/10/2019
توتنهام ضد سيرفينا
الجولة الرابعة بايرن ميونيخ يستضيف أوليمبياكوس يوم الأربعاء 6/11/2019
سيرفينا زافيزدا أمام توتنهام
الجولة الخامسة سيرفينا يستدرج بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء 26/11/2019
توتنهام يستدرج أوليمبياكوس
الجولة السادسة والأخيرة أوليمبياكوس أمام سيرفينا يوم الأربعاء 11/12/2019
بايرن ميونخ أمام توتنهام

ترتيب المجموعة الثانية

سنضيف ترتيب المجموعة الثانية بعد كل مباراة فتابعونا.

المجموعة الثانية
المركز الفريق لعب فاز تعادل
1 بايرن ميونخ 1 1 0
2 النجم الأحمر 1 0 0
3 أوليمبياكوس 1 0 1
4 توتنهام 1 0 1

والجدير بالذكر أن فريق توتنهام والذى يقع فى المجموعة الثانية طهو صاحب وصافة النسخة الماضية بعدما خسر على يد فريق ليفربول فى المباراة النهائية بنتيجة 2-0 .

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