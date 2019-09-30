الارشيف / اخبار الرياضه

كيشو فى المركز الرابع بالتصنيف العالمى للمصارعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو فى المركز الرابع بالتصنيف العالمى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، المركز الرابع فى التصنيف العالمى للمصارعة الرومانية بوزن 67 كجم لشهر سبتمبر.

وتقدم كيشو مركزين عن آخر تصنيف فى شهر يوليو، حيث كان سادسا، ليأتى فى المركز الرابع بعد تحقيق المركز الخامس ببطولة العالم والتأهل لأولمبياد طوكيو رسميا.

وحصل كيشو على 56 نقطة، خلف بطل العالم الكوبى إسماعيل مولينا، والكورى هان سو ريو.

Advertisements

نجح محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز فى مبارياته أمام لاعبى جورجيا وأرمينيا وبولندا، ثم الخسارة من لاعب كوبا فى نصف النهائى، بعد الوصول إلى أولمبياد طوكيو والذى يتأهل له أصحاب المراكز الستة الأولى فى بطولة العالم.

وكان كيشو قد حقق ذهبية بطولة أوليج كارفيف، والمركز الأول بالبطولة التى أقيمت ببيلاروسيا الشهر الماضى بعد الفوز على لاعب كوريا بعدم التكافؤ 0/12 بوزن 67 كجم.

يذكر أن اتحاد المصارعة يعقد الجمعية العمومية يوم 25 أكتوبر المقبل لمناقشة الميزانية والحساب الختامى، ومناقشة خطة النشاط المحلى والدولى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيشو فى المركز الرابع بالتصنيف العالمى للمصارعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا