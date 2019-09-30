شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو فى المركز الرابع بالتصنيف العالمى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، المركز الرابع فى التصنيف العالمى للمصارعة الرومانية بوزن 67 كجم لشهر سبتمبر.

وتقدم كيشو مركزين عن آخر تصنيف فى شهر يوليو، حيث كان سادسا، ليأتى فى المركز الرابع بعد تحقيق المركز الخامس ببطولة العالم والتأهل لأولمبياد طوكيو رسميا.

وحصل كيشو على 56 نقطة، خلف بطل العالم الكوبى إسماعيل مولينا، والكورى هان سو ريو.

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نجح محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز فى مبارياته أمام لاعبى جورجيا وأرمينيا وبولندا، ثم الخسارة من لاعب كوبا فى نصف النهائى، بعد الوصول إلى أولمبياد طوكيو والذى يتأهل له أصحاب المراكز الستة الأولى فى بطولة العالم.

وكان كيشو قد حقق ذهبية بطولة أوليج كارفيف، والمركز الأول بالبطولة التى أقيمت ببيلاروسيا الشهر الماضى بعد الفوز على لاعب كوريا بعدم التكافؤ 0/12 بوزن 67 كجم.

يذكر أن اتحاد المصارعة يعقد الجمعية العمومية يوم 25 أكتوبر المقبل لمناقشة الميزانية والحساب الختامى، ومناقشة خطة النشاط المحلى والدولى.