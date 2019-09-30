شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو ينظم دورة دولية للمدربين أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، تنظيم دورة تدريبية لمدربى اللعبة خلال أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن تعقد الدورة فى الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر المقبل بأحد فنادق القاهرة.

وتٌعد هذه الدورة دولية، ويشارك فيها عدد كبير من المدربين ومن داخل وخارج مصر.

ويعقد اتحاد التايكوندو الجمعية العمومية للاتحاد يوم 29 أكتوبر المقبل بالأكاديمية الأولمبية للقادة الرياضيين، لمناقشة الميزانية والحساب الختامى، وكذلك مناقشة كل ما يتعلق بالنشاط سواء للموسم الماضى أو المقبل وكذلك خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو، وكذلك التعرف على المشاكل والمعوقات التى تواجه الأندية والهيئات اعضاء الجمعية العمومية.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو، والتى تقام بالغردقة فى الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل، بتنظيم من الاتحاد الأفريقى.