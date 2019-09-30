شكرا لقرائتكم خبر عن "ماركا" تستضيف مرتجى وسراج لمناقشة مشاركة الأهلي فى مؤتمر صناعة كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت صحيفة "ماركا" الإسبانية المهندس خالد مرتجى والمهندس محمد سراج الدين، عضوى مجلس إدارة النادى الأهلى، لمناقشة فعاليات مشاركة وفد الأهلى، الذى يضم مرتجى وسراج الدين، فى مؤتمر صناعة كرة القدم الذى عُقد مؤخراً فى إسبانيا.

وحرصت الصحيفة الإسبانية العريقة على استعراض إيجابيات ونتائج مشاركة مرتجى وسراج الدين فى هذا المؤتمر العالمى، الذى شهد حضورا لافتا من مسئولين كبار على صعيد الأندية العالمية.

كما ناقشت "ماركا" اجتماعات وفد الأهلى مع مسئولى أكبر الأندية العالمية، وفى مقدمتهم بتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادى ريال مدريد ورئيس الجامعة، وإيڤا سواريز مديرة إدارة تطوير الأعمال والعلاقات الدولية بنادى يوفنتوس الإيطالى وغيرهم من كبار الأندية العالمية .

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وتلقى وفد الأهلى إشادة بالغة من مسئولى الصحيفة الإسبانية الكُبرى، التى أكدت على مكانة الأهلى الكبيرة باعتباره نادى القرن الأفريقى ويحظى بشعبية جارفة فى منطقة الشرق الأوسط، ووصلت إنجازاته حدود العالمية بالحصول على برونزية مونديال الأندية عام 2006 بجانب حصوله على لقب أكثر أندية العالم تتويجاً بالبطولات القارية منذ عدة مواسم.

وشهدت مشاركة وفد الأهلى فى مؤتمر صناعة كرة القدم بإسبانيا نتائج جيدة للغاية، سيُناقشها مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الوفد الأهلاوى ناقش قضايا مهمة فى مؤتمر صناعة كرة القدم، منها استضافة هذا الحدث العالمى والمهم العام بعد القادم.

كما سيناقش مجلس الخطيب تداعيات الاجتماع الذى عقده وفد الأهلى مع بتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادى ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير، والذى تطرق لإقامة مباراة ودية بين الأهلى والريال يتم تحديدها فى وقت لاحق على غرار مباراة القرن التى أقيمت بين الناديين عام 2001 بالقاهرة واقترح بتراجينيو إقامة المباراة فى مدريد .