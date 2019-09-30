شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينسق مع المنتخبين الأول والأولمبى لبحث آلية انضمام الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، إن هناك اتصالات مستمرة مع الجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبى، للتنسيق للمرحلة المقبلة، والتأكيد على تقديم كل سبل الدعم والتعاون مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية فى أداء مهمتها بما يخدم صالح الكرة المصرية، ويحقق الأهداف التى يتطلع إليها كافة المصريين.

وأكد عبدالحفيظ أن الاتصالات لم تتطرق إلى الحديث عن أسماء بعينها للانضمام للمنتخبين، لكنها جاءت فى إطار التنسيق بشكل عام، ووضع أطر للتعاون الذى لم يغب بين النادى وكافة المنتخبات طيلة السنوات الماضية.

يذكر أن المنتخب الوطنى الأول يستعد للتصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021، ويدخل معسكرا بدءا من 7 أكتوبر المقبل، للتحضير للمباراة الودية أمام بوتسوانا المقرر إقامتها يوم 14 من نفس الشهر. ويستعد المنتخب الأولمبى لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما التى تستضيفها مصر خلال الشهر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.