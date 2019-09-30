شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يخضع لـ"سونار" بعد 10 أيام لتحديد موعد عودته للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى محمود متولى، مدافع النادي الأهلى، أشعة سونار على العضلة الخلفية بعد 10 أيام لتحديد موعد عودته لتدريبات ومباريات فريقه فى المرحلة المقبلة.

ويواصل محمود متولى حالياً إجراء جلسات العلاج الطبيعى بعد تعرضه لإصابة بمزق فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة الزمالك بالسوبر المصرى، والتى انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتتويجه باللقب.

ويؤدى محمود متولى جلسات العلاج الطبيعى فى مقر النادي بالجزيرة، على أن يتم تحديد المرحلة المقبلة من البرنامج التأهيلي، وفقا لاستجابته ومدى التحسن الذى يطرأ على حالة العضلة للبدء فى أداء جلسات الجيم قبل تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية فى الملعب.

وكان الجهاز الطبى بالنادى الأهلي قد أعلن أن فترة غياب محمود متولى قد تصل إلى خمسة أسابيع بعدما كشفت الأشعة تعرضه لمزق في العضلة الخلفية.