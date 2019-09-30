ميتشو معلقا على أزمة مباراة جينيراسيون: لن نقبل اتهامات غبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك أن فريقه لم يرتكب أية أخطاء بشأن تأجيل مباراته ضد جينراسيون السنغالي دوري أبطال أفريقيا.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قال ميتشو ردًا على أحد المواقع السنغالية: "الزمالك لم يرتكب أية أخطاء تجاه خصمه، ولا نقبل الاتهامات الغبية عنا".

وأضاف: " لدينا فريق مستعد للفوز في الميدان".

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وكان من المفترض أن يواجه الزمالك نظيره السنغالي مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالاسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

ولم يحضر الفريق السنغالي اعتراضًا على تأجيل وتغيير موعد المباراة ليقرر مراقب المباراة احتساب النتيجة لصالح الزمالك 3-0.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي أرسل خطابًا للاتحاد المصري يستفسر فيه عن إقامة 3 مباريات بالدوري المصري في نفس موعد مباراة الزمالك المحدد أولًا.