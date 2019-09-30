الخليج 365 يكشف: البدري يُعدل في نظام منح شارة القيادة بالمنتخب.. وصلاح الأقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

يعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري اجتماعا اليوم، الاثنين، لتعديل نظام منح شارة القيادة بالمنتخب، خلال الفترة المقبلة. وتُمنح شارة القيادة وفقا لنظام الأقدمية، بإعطائها لأقدم اللاعبين مشاركة بالمباريات مع المنتخب. وعلم الخليج 365 أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون، يبحثون منح محمد صلاح شارة القيادة.

يذكر أن أحمد المحمدي كان قائدًا للمنتخب المصري، خلال كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر يونيو الماضي.ويستعد المنتخب الوطني لتصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، حيث سيكون الظهور الأول للجهاز الفني الجديد للمنتخب بمباراة بتسوانا الودية في أكتوبر المقبل.

واستدعى البدري 5 محترفين للمعسكر المقبل في أكتوبر، وهم محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجية، ومحمد النني، وأحمد حسن كوكا، وأحمد حجازي.

وتولى حسام البدري الإدارة الفنية للمنتخب الوطني، فيما ضم الجهاز الفني أحمد أيوب، وطارق مصطفى، وسيد معوض، وأيمن طاهر مدربا للحراس، ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب، ومحمد بركات مديرا للمنتخب، وأنيس الشعلالي للإعداد البدني.