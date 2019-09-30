الليلة.. الزمالك يواجه الجزيرة في كأس سوبر السلة

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق نظيره الجزيرة بقيادة المدرب محمد الكرداني في كأس السوبر والمقرر لها أن تقام في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين على صالة الشباب والراياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وقرر اتحاد كرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، اطلاق اسم اللواء

الراحل محمود أحمد علي، على لقب كأس السوبر المصري الذي سيقام الليلة.

وتذاع مباراة الزمالك والجزيرة في نهائي كأس السوبر لكرة السلة، على قناتي "تايم سبورت" على التردد الأرضي، و"صدى البلد 2" ، ويسبقها استديو تحليلي خاص بالمباراة.

ويخوض الزمالك مباراة السوبر المصري لكرة السلة، بصفته بطل الدوري الموسم الماضي، بينما يلعب الجزيرة بعدما حسم لقب كأس مصر للعبة في الموسم الماضي.

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وعلى ناحيه آخرى قرر أتحاد السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة تكريم الأسطورة مدحت وردة على هامش مباراة السوبر، وجاء قرار التكريم بعد اختيار وردة من جانب الاتحاد الدولي للسلة، ضمن قاعة المشاهير للعام الحالى ضمن 8 لاعبين حول العالم للانضمام إلى قاعة المشاهير لعام 2019.