موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال.. والقنوات الناقلة

يصطدم فريق مانشستر يونايتد بنظيره أرسنال، في تمام التاسعة مساء اليوم، والتي يحتضنها ملعب أولد ترافورد، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفنيسولشاير يدخل اللقاء محتلًا المركز الحادي عشر برصيد ثمانية نقاط بترتيب الدوري الإنجليزي، حيث فاز في مواجهتين وتعادل وخسر مثلهم، أما أرسنال بقيادة أوناي إيمري فيحتل المركز الثامن بترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة، جمعهم من ثلاثة انتصارات وهزيمتين وتعادل وحيد.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال
تنقل قناة بي إن سبورتس HD 2، مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بشكل حصري، ويعلق على اللقاء التونسي عصام الشوالي.
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