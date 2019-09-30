شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فايلر يخطط لتخفيض معدل الأعمار فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت سياسة السويسرى رينيه فايلر ، المدير الفنى للأهلى، تظهر بشكل كبير بعد قيادته للفريق الأحمر فى 4 مباريات سواء على المستوى المحلى أو القارى.

ومازال فايلر يمارس سياسة التدوير بين لاعبي الأهلى، قبل الوقوف على التشكيلة الأساسية التى سيعتمد عليها بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.

واستقر فايلر على إعادة أكثر من لاعب أساسى لتشكيل فريقه في مباراة الإنتاج الحربي المُقرر لها بعد غد، الأبعاء، بملعب السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، رغم ظهور أكثر من لاعب بديل بشكل جيد فى لقاء كانو سبورت الذى أقيم مساء السبت فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهى بفوز الأحمر برباعية نظيفة وتأهل لدور المجموعات بفوزه 6/0 مجموع المباراتين حيث تغلب فى الذهاب بغينيا بثنائية نظيفة.

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