شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل ردا للكاف لتوضيح أسباب تغيير ملعب مباراة الزمالك وجينراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى خطاباً رسمياً، منذ قليل، إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للرد على بيان الأخير بشأن الاستفسار عن عدم إقامة مباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال على استاد بتروسبورت بالقاهرة.

وأرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خطاباً رسمياً للاتحاد المصرى أمس، بشأن الأزمة الدائرة والخاصة بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، ووفقاً للخطاب المرسل فإن الكاف يدرس الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية فى الدورى المصرى أقيمت بالقاهرة، مثل إنبى أمام طلائع الجيش فى استاد بتروسبورت وإف سى مصر وأسوان باستاد الكلية الحربية، والمقاولون أمام سموحة فى استاد المقاولون العرب.

وأكد مصدر باتحاد الكرة أن الكاف يشترط حضور الجماهير فى مباريات أفريقيا، وبالتالى اضطررنا إلى إقامة مباراة الزمالك فى الإسكندرية لحضور الجماهير ونفس الأمر للأهلى والمصرى اللذين لعبا مباراتهما فى أفريقيا ببرج العرب وليس بالقاهرة، أما المباريات التى لعبت فى الدورى المصرى بالقاهرة فجميعها بدون جمهور.

وأعلن الحكم المالى محمدوا كيتا فوز الزمالك بنتيجة 3/0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء أمس الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، بهذه النتيجة يتأهل الفريق الأبيض رسميًا لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث خسر من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، ثم فاز فى لقاء العودة بنتيجة 3/0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4/2 بمجموع المباراتين.