شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يطلق اسم "محمود أحمد على" على كأس السوبر بين الزمالك والجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، إطلاق اسم اللواء الراحل محمود أحمد على رئيس اللجنة الأوليمبية الأسبق على كأس السوبر المصرى لموسم 2018 - 2019 والذى يقام غدًا الاثنين بين الزمالك والجزيرة.

ويلتقى الزمالك بطل الدورى مع الجزيرة بطل الكأس، وحصد الأبيض لقب الدورى بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة فى الدور النهائي بمجموع مباريات (3-2) فيما توّج الجزيرة بطلا للكأس بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

وكان اتحاد السلة أقام حفل تأبين لمحمود أحمد على بمقر اللجنة الأولمبية بحضور رموز اللعبة من الأولمبية والاتحاد خاصة أن الراحل من رموز اللجنة الأوليمبية.

يذكر أن اتحاد السلة قرر تكريم مدحت وردة أسطورة اللعبة على هامش مباراة السوبر التى تجمع فريق الزمالك والجزيرة.