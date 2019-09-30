شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر ينمى قدرات لاعبى الأهلى قبل مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، جهوده لتنمية قدرات لاعبى فريقه فى أكثر من جزئية فنية، سواء على مستوى تطوير القدرات الدفاعية أو الهجومية.

ولاحظ فايلر خلال التدريبات الأخيرة للنادى الأهلي، وكذلك المباريات، عدم إجادة عدد من اللاعبين لمهارة اللعب بكلتا القدمين واللعب فقط بقدم واحدة أثناء التدريبات والمباريات، وهو الأمر الذى لم يرق لفايلر ونبه على اللاعبين بضرورة التدريب على اللعب بكلتا القدمين بنفس الكفاءة.

ويُخصص فايلر فى تدريبات الأهلى فقرات لتطوير هذا الجانب فى لاعبي الأهلى ، من خلال تدريبهم على اللعب بكلتا القدمين بنفس الكفاءة، خاصة وأن المدرب السويسرى يرى أن عدم إجادة اللاعبين لمهارة اللعب بالقدمين تسبب فى أزمات فنية وأفسد هجمات واعدة فى المباريات الماضية بسبب تعديل اللاعبين الكرة نحو القدم التي يعتادوا اللعب بها، ويستعد الأهلى لمواجهة الإنتاج الحربي الأربعاء المقبل والمقرر إقامتها على ملعب السلام والتي تأتى فى ثاني جولات بطولة الدورى العام.

فايلر يسعى لتطوير أداء اللاعبين ليصلوا إلى افضل فورمة خاصة أن الفريق سيدخل اختبارات صعبة فى الفترة المقبلة سواء فى الدورى الممتاز، حيث ينتظره لقاء القمة يوم 19 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى انطلاقة دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.