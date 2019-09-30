شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: ننتظر اعتماد فوز الأبيض على جينيراسيون.. ولا حلول أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الزمالك الاقتراحات التى راح يلقى بها بعض مسئولى الاتحاد الأفريقى "الكاف" فى أزمة مباراة جينيراسيون السنغالى حول إمكانية إعادة المباراة، كحل يرضى جميع الأطراف .

وأكد مصدر مسئول بنادى الزمالك أن ناديه ليس طرفاً فى الأزمة، لأنه نفذ تعليمات الاتحاد الأفريقى ولديه من المستندات ما يحفظ حقه، ويتمثل فى خطاب الكاف الذى يؤكد الموافقة على نقل المباراة إلى ملعب برج العرب بدلاً من بترسبورت .

وأضاف المصدر أن أى حلول غير اعتماد فوز الزمالك وصعوده لدور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا سيكون ظالماً، ولن يصمت مسئولو القلعة البيضاء أمام هذا التجاوز فى حقه لأنه نفذ تعليمات الكاف حتى اللحظات الأخيرة .

وأشار المصدر إلى أن ما يؤكد صحة وقوة موقف الزمالك وجود طاقم التحكيم المالى ومراقب المباراة التشادى فى ملعب برج العرب، وهو ما يؤكد شرعية موقف الزمالك ويدعم موقفه .

واختتم المصدر بأن ما ينتظره مسئولو الزمالك حالياً هو إعلان فوز الفريق الأبيض وصعوده لدور الـ 16 ، بالإضافة إلى توقيع عقوبات على الفريق السنغالى الذى أثار أزمة دون داعى، خاصة أن الزمالك قدم كافة الحلول الودية لاحتواء الأزمة عن طريق تحمل تكاليف إقامة الضيوف فى الإسكندرية ولكن قوبل اقتراحاته برفض وتعنت من الجانب السنغالى بدون مبرر .

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وكان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة لدواعٍ أمنية.

وتمسك النادي السنغالى بعدم الحضور للمباراة اليوم الأحد رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، لكن الاتحاد الأفريقى وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالى.

وتواجد الزمالك فى ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.