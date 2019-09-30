رياضة | الأهلي يخوض معسكر مغلق استعدادا للإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخوض معسكر مغلق استعدادا للإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ الدخول في معسكر مغلق غد الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي؛ بالدوري العام.

ويواصل الفريق؛ مرانه اليوم في الخامسة مساءا على ملعب التتش بالجزيرة؛ قبل أن يختتم مساء غدٍ تدريباته ويعلن بعدها رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة معسكر مباراة الإنتاج الحربي.

على جانب آخر يجري محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أشعة جديدة خلال الأسبوع الجاري للاطمئنان على إصابته والتعرف على نسبة استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويواصل متولي، أداء جلسات العلاج الطبيعي وجلسات الجيم، قبل البدء في تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش.

Advertisements

وكان مدافع الفريق قد انتظم في أداء برنامجه العلاجي والتأهيلي أمس بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها يوم السبت الماضي.

يذكر أن متولي أصيب بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك بالسوبر المصري، وأكد الجهاز الطبي أن فترة علاج اللاعب تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي؛ مساء الأربعاء المقبل على ملعب السلام؛ ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.