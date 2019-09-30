رياضة | مفاجأة سارة في إصابات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة في إصابات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت تدريبات نادي ريال مدريد الإسباني اليوم انتظام جميع اللاعبين باستثناء المصابين ميندي وماركو أسينسيو رغم أن الفريق كان يضم أكثر من 7 مصابين بينهم مارسيلو.

هازارد يصدم ريال مدريد

ما زال أداء البلجيكي إيدين هازارد يخالف التوقعات منذ انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي خلال صفقة تخطت الـ 100 مليون يورو.

وظهر هازارد بدون أي تأثير خلال ديربي مدريد الذي أقيم أمس، وانتهى بالتعادل السلبي بين الريال وأتلتيكو مدريد.

Advertisements

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد حتى الآن يفتقد اللاعب الذي يمكنه أن يحسم أي مباراة لصالحه، وهي المهمة التي جاء هازارد من أجلها.

وأشارت إلى أنه تم تسليط الضوء على هازارد في مباراة إشبيلية بسبب مساعدته للفريق في تحسين الاستحواذ على الكرة، ولكن اللاعب لم يقدم أي شيء في الديربي، ولم يشكل أي خطر على مرمى أتلتيكو موضحة أن النادي الملكي ما زال ينتظر المزيد من هازارد مثل جاريث بيل وكريم بنزيما.

وأضافت أن أي تطور لريال مدريد على مستوى الهجوم هذا الموسم سيعتمد على هازارد الذي يحتاج إلى استعادة الأداء الذي وضعه ضمن التشكيلة المثالية للعام الحالي التي أعلنها الفيفا مؤخرًا.