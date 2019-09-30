رياضة | الأهلي يكشف عن تطورات إصابة متولي وحمدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف عن تطورات إصابة متولي وحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري محمود متولي مدافع الاهلي أشعة جديدة خلال الأسبوع الجاري للاطمئنان على إصابته والتعرف على نسبة استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريب الجماعي.

ويواصل محمود متولي أداء جلسات العلاج الطبيعي وجلسات الجيم، قبل البدء في تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش.

وكان مدافع الأهلي قد انتظم في أداء برنامجه العلاجي والتأهيلي أمس بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها يوم السبت الماضي.

يذكر أن متولي أصيب بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك بالسوبر المصري، وأكد الجهاز الطبي أن فترة علاج اللاعب تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع.

Advertisements

ويخضع عمار حمدي لفحص طبي قبل تدريب الأهلي الذي يقام في الخامسة عصر اليوم على ملعب التتش، للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص مشاركته في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

واشتكى عمار من آلام في الظهر، ونزلة برد، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالته وبات أقرب إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء الأربعاء المقبل في ثاني جولات الفريق ببطولة الدوري العام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في أول مباريات الفريق بالدوري.