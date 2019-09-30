رياضة | ريال مدريد يسعى لتحسين مساره الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسعى لتحسين مساره الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادي ريال مدريد للهزيمة 3-0 أمام باريس سان جيرمان كانت نقطة تحول لاتهامات زين الدين زيدان.

لقد كان عرضًا رعبًا دفاعيًا في دوري الأبطال ، حيث قاد ريال مدريد إلى بدء مشواره القاري بأسوأ طريقة ممكنة ، ثم خلق قلقًا بشأن المباريات المحلية التالية مع إشبيلية وأوساسونا وأتلتيكو مدريد.

في مباريات الدوري الاسباني الثلاثة ، رغم ذلك ، تلقى المرينجي الكثير من الأهداف الصفرية ، مما تسبب في أي مشاكل دفاعية.

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سمحوا لفريق باريس سان جيرمان بمهاجمتهم عندما يحلو لهم مع أنجل دي ماريا نجم الأداء ، لكن الأداء الحثيث من لاعبي ريال مدريد المهاجمين ساعد في وقف تدفق الأهداف.

لم يكن أحد يتوقع أن تتجنب تهم زيدان الهزيمة في إشبيلية ، لكنها كانت رائعة ، ولم يسلم فريق جولين لوبيتيجي برمية واحدة.

قدم ألفونس أريولا أول ظهور له للنادي في المباراة ضد أوساسونا ، لكن النتيجة كانت متطابقة مع فشل نادي بامبلونا في تسجيل هدف واحد.

لم يُسمح في دربي مدريد سوى برمي طلقة واحدة على مرمى ريال مدريد بالتعادل السلبي ، وقد أدى هذا التصميم الدفاعي الجديد إلى قلب ثروات الفريق ، وهو بعيد كل البعد عن الفوضى التي شوهدت في بداية الموسم.