رياضة | سكومينا "وش السعد" حكما لمباراة برشلونة وإنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكومينا "وش السعد" حكما لمباراة برشلونة وإنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي برشلونة نظيره إنتر ميلان في التاسعة من مساء بعد غد الأربعاء على ستاد كامب نو في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدارة المباراة إلى الحكم السلوفيني دامير سكومينا والذي أدار قبل كذلك أكثر من مباراة للفريق الكتالوني في دوري الأبطال.

وكان سكومينا قد أدار 4 مباريات قبل ذلك لفريق برشلونة في دوري أبطال أوروبا حيث فاز في 3 مباريات فيما تلقى الخسارة في مباراة واحدة، كانت على يد بايرن ميونيخ.