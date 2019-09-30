رياضة | طاعون الإصابات يغزو برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاعون الإصابات يغزو برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت تقارير صحفية في إسبانيا الضوء على المعاناة التي يعاني منها فريق برشلونة هذا الموسم من كثرة الإصابات التي ضربت الفريق منذ انطلاق الموسم وساهمت في تراجع نتائج الفريق بشكل واضح.

وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية إن نادي برشلونة عانى منذ بداية هذا الموسم من كثرة تعرض للاعبيه للإصابات وغيابهم عن الفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أن طاعون الإصابات يغزو برشلونة بشكل غير طبيعي بداية هذا الموسم، فقد ضرب أكثر من ثلث لاعبي الفريق بحيث أصيب ما مجموعه 8 لاعبين، منهم لاعبين اثنين قد انتكسا بعد الشفاء.

وكان برشلونة قد افتقد في آخر مباراة لعبها بالليجا لخدمات كل من ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي وجوردي ألبا بسبب الإصابة التي يعانون منها.