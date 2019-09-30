رياضة | الصيد يواجه بني سويف في اخر تجاربه الودية استعداداً للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصيد يواجه بني سويف في اخر تجاربه الودية استعداداً للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصيد بقيادة أمين عرابي أخر تجاربه الودية عندما يستضيف فريق بني سويف أحدى فرق القسم الثاني، مساء الثلاثاء على ملعب الصيد، وذلك ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات القسم الثالث التي ستنطلق في الثاني عشر من الشهر المقبل.

يذكر ان الصيد قد فاز على البطل الأوليمبي في المباراة الودية الماضية بهدفين دون مقابل، أحرزهما اللاعب أدهم ياسر، بينما فاز بني سويف في مباراته الودية الماضية امام الواسطي بخمس أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب بني سويف، أحرز أهداف المباراة كلاً من: معتز محروس "هدفين" وحسام البدرى ورضا عبد العال واوتوبنج ليتشا، بينما أحرز اللاعب كيتو هدف الواسطي الوحيد.

ويذكر أن الفريق قد خاضة العديد من التجارب الودية بهدف إشراك العديد من العناصر الفنية بصفوف الفريق والاطمئنان على جاهزية العائدين من الإصابة و التعرف خلال اللقاء على مدى استيعاب لاعبي الفريق للجمل الفنية والخططية التى تم التدرب عليها خلال التدريبات الماضية.

ونجح الفريق في التعاقد مع العديد من اللاعبين ابرزهم كريم عمرو لاعب الزمالك السابق ومحمد طارق لاعب نجوم المستقبل ومحمد حسن (كيشا) لاعب الزمالك السابق.

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بينما نجح فريق بني سويف في التعاقد مع اللاعب نصر رمضان لاعب مصر المقاصة في صفقة من العيار الثقيل.

يذكر أن الصيد يلعب ضمن المجموعة الخامسة بالقسم الثالث التي تضم كلاً من: المعادي، 6 أكتوبر، الاتصالات، الدخان، جينيس، أبو النمرس، الصف، البدرشين، القومي، بشتيل، العياط.

بينما يلعب بني سويف ضمن المجموعة الأولي بالقسم الثاني التي تضم كلاً من: المنيا، تليفونات بني سويف، الفيوم، بترول أسيوط، الإعلاميين، البنك الأهلي، طهطا، سوهاج، الألومنيوم، شبان قنا، ديروط.

ويبدأ الصيد منافسات دورى القسم الثالث بمواجهة فريق 6 أكتوبر ضمن مباريات الأسبوع الأول من المجموعة الخامسة، بينما يواجه بني سويف فريق شبان قنا الصاعد حديثاً للقسم الثاني ضمن افتتاح مباريات الأسبوع الأول من المجموعة الأولي على ملعب بني سويف.