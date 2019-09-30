رياضة | ميسي يسابق الزمن للحاق بموقعة إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يسابق الزمن للحاق بموقعة إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي برشلونة نظيره إنتر ميلان مساء بعد غد الأربعاء على ملعب كامب نو في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

ويتطلع كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية بعدما تعادل كلا منهما في المباراة الأولى بالبطولة.

وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي يسعى بكل قوة للتواجد في مباراة الأربعاء أمام إنتر ميلان.

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وكان ميسي قد تعرض للإصابة على مستوى الفخذ في المباراة التي خاضها الفريق الكتالوني أمام فياريال حيث خرج بين شوطي المباراة ولم يشارك أمام خيتافي.

وأضافت التقارير بأن ميسي لم يستبعد من اللعب ضد إنتر مساء الأربعاء، هو يريد أن يشارك في هذه المباراة، بعد ان غاب عن مواجهة نفس الخصم الموسم الماضي بسبب كسر في مرفق اليد تعرض لهذه الإصابة أمام إشبيلية.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أسندت إدارة قمة برشلونة وإنتر ميلان مساء الأربعاء المقبل إلى الحكم السلوفيني دامير سكومينا.