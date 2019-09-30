رياضة | مدافع برشلونة الذي خان فريقه وأهدى "دي ليخت" ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة الذي خان فريقه وأهدى "دي ليخت" ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني اتهامات بضياع أهم صفقة في تاريخ النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن جيرارد بيكيه المتهم الأول في ضياع صفقة ماتيا دي ليخت وانتقاله إلى فريق يوفنتوس الإيطال بعدما حرضه على عدم اللعب للعملاق الكتالوني عندما كان في أياكس أمستردام الهولندي.

سر خناقة ليونيل ميسي وجريزمان في برشلونة

اشتعلت أزمة عنيفة بين ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وزميله أنطوان جريزمان على خلفية استياء الأول من ضم الثاني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

Advertisements

وكشفت إذاعة راديو كتالونيا عن الإسبانية أن سر غضب ميسي على التعاقد مع جريزمان هو أن برشلونة ووالد النجم الأرجنتينى اتفقا على تأخير دفع راتب ليونيل ميسى بسبب عدم وجود أموال فى خزينة الفريق الكالتي.

وأشار إلى أن ميسي اكتشف بعد فترة ليست بالقصيرة أن برشلونة وقع مع الفرنسى أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو، وهو ما أثار استياءه بشدة وغضب عليه حتى الآن.

ويعد جريزمان هداف برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 3 أهداف مناصفة مع لويس سواريز.