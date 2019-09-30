رياضة | تصريح ساخن من "سولسكاير" عن مانشستر سيتي وليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ساخن من "سولسكاير" عن مانشستر سيتي وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي التشكيك في في قدرته على تحقيق نقلة نوعية في مسيرة الفريق رغم البداية المهتزة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل المان يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط بعد ست مباريات، لكن المدرب النرويجي البالغ من العمر 46 عاما قال إنه يمكنه إعادة الشياطين الحمر إلى طريق المنافسة مع مانشستر سيتي وليفربول.

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وقال سولسكاير قبل مواجهة اليوم الإثنين في الدوري أمام آرسنال: "لا أشك في قدراتي. لو شككت للحظة في قدراتي، فإن بقية العالم سيفعل ذلك".

وتابع سولسكاير: "أجرينا مناقشات طويلة داخل النادي وأؤمن بما أفعله.. السيتي وليفربول في مكانة بعيدة جدا عن بقية المنافسين".

ونوه سولسكاير: "لكني أؤمن بقدرتنا على المنافسة للبقاء على مقربة منهما. تشيلسي يمر بمرحلة إعادة بناء أيضا. وهناك آرسنال وتوتنهام وليستر. هناك الكثير من الفرق التي تنافس على هذه المراكز المتقدمة بالاضافة لمانشستر".