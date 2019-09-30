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رياضة | فالفيردي يثير الشكوك حول مشاركة نجم برشلونة ضد إنترميلان

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فاز برشلونة على خيتافي 2-0 على استاد كوليزيوم ألفونسو بيريز بعد ظهر يوم السبت ليسجل أول فوز له خارج هذا الموسم ، على الرغم من أن الأفكار تحولت على الفور نحو اشتباك مع إنتر بعد المباراة.

كان كل من مارك أندريه تير ستيجن وكارليس بيريز أفضل أداء لبرشلونة في ذلك اليوم ، بينما أدرك فالفيردي أهمية التغلب على أول فوز له خارج ملعب كامب نو هذا الموسم.

وقال فالفيردي: "بعد بعض المباريات السيئة خارج أرضنا ، كنا بحاجة للفوز إنها دائماً لعبة صعبة هنا إذا كنت ترغب في الفوز بلقاء الليجا، فيجب عليك الفوز بالمباريات خارج أرضه أمام خصم يصعب التغلب عليه".

وتابع: " عاد لويس سواريز إلى طرق التهديف من خلال الاستيلاء على المباراة الافتتاحية لفريق برشلونة ، والتي يعتقد فالفيردي أنها ستساعد على الثقة به تم صفير الأوروغواي أثناء عودته إلى فياريال في منتصف الأسبوع الماضي.

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وأكمل: "إن الهدافين يسجلون أحيانًا وأحيانًا لا يفعلون ، لكن لويس يثابر دائمًا. لقد قاتل من أجل كرة طويلة ومكافأته.

"تم تسمية عثمان ديمبيلي أصلاً في تشكيلة برشلونة للقيام برحلة إلى خيتافي ، لكن قبل المباراة نفسها مباشرة ، تم استبعاده أنه كان احترازيًا تمامًا بعد أن شعر اللاعب الفرنسي بنسبة 100٪".

وأشار فالفيردي إلى أنه "صحيح أنني تركته خارج تشكيلة [مباراة اليوم] لقد كان الأمر احترازيًا لقد أخبرني أنه هادئ.

واختتم حدثه: "نعتقد أنه أمر مزعج بعض الشيء ، لكنه ليس شيئًا خطيرًا." عندما تم الضغط عليه إذا كان ديمبيلي سيواجه أمام إنتر ، كان فالفيردي محجوزًا ، "لا أعلم وأتمنى أن هذا لم يكن هو الحال ، لكن لا يمكنني القول على وجه اليقين."

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