رياضة | فالفيردي يثير الشكوك حول مشاركة نجم برشلونة ضد إنترميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يثير الشكوك حول مشاركة نجم برشلونة ضد إنترميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز برشلونة على خيتافي 2-0 على استاد كوليزيوم ألفونسو بيريز بعد ظهر يوم السبت ليسجل أول فوز له خارج هذا الموسم ، على الرغم من أن الأفكار تحولت على الفور نحو اشتباك دوري أبطال أوروبا مع إنتر بعد المباراة.

كان كل من مارك أندريه تير ستيجن وكارليس بيريز أفضل أداء لبرشلونة في ذلك اليوم ، بينما أدرك فالفيردي أهمية التغلب على أول فوز له خارج ملعب كامب نو هذا الموسم.

وقال فالفيردي: "بعد بعض المباريات السيئة خارج أرضنا ، كنا بحاجة للفوز إنها دائماً لعبة صعبة هنا إذا كنت ترغب في الفوز بلقاء الليجا، فيجب عليك الفوز بالمباريات خارج أرضه أمام خصم يصعب التغلب عليه".

وتابع: " عاد لويس سواريز إلى طرق التهديف من خلال الاستيلاء على المباراة الافتتاحية لفريق برشلونة ، والتي يعتقد فالفيردي أنها ستساعد على الثقة به تم صفير الأوروغواي أثناء عودته إلى فياريال في منتصف الأسبوع الماضي.

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وأكمل: "إن الهدافين يسجلون أحيانًا وأحيانًا لا يفعلون ، لكن لويس يثابر دائمًا. لقد قاتل من أجل كرة طويلة ومكافأته.

"تم تسمية عثمان ديمبيلي أصلاً في تشكيلة برشلونة للقيام برحلة إلى خيتافي ، لكن قبل المباراة نفسها مباشرة ، تم استبعاده أنه كان احترازيًا تمامًا بعد أن شعر اللاعب الفرنسي بنسبة 100٪".

وأشار فالفيردي إلى أنه "صحيح أنني تركته خارج تشكيلة [مباراة اليوم] لقد كان الأمر احترازيًا لقد أخبرني أنه هادئ.

واختتم حدثه: "نعتقد أنه أمر مزعج بعض الشيء ، لكنه ليس شيئًا خطيرًا." عندما تم الضغط عليه إذا كان ديمبيلي سيواجه أمام إنتر ، كان فالفيردي محجوزًا ، "لا أعلم وأتمنى أن هذا لم يكن هو الحال ، لكن لا يمكنني القول على وجه اليقين."