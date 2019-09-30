رياضة | الجماهير تضرب لاعب الأهلي الهارب وتتسبب في جروح بالوجه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجماهير تضرب لاعب الأهلي الهارب وتتسبب في جروح بالوجه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أتوبيس فريق النجم الساحلي التونسي للاعتداء بالحجارة عقب نهاية مباراته أمام ضيفه فريق أشانتى كوتوكو الغاني فى إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وصعد النجم الساحلي التونسي إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على أشانتي كوتوكو بثلاثية نظيفة في الإياب بعد أن كان قد خسر الذهاب بهدفين نظيفين.

وذكرت "موازيك" التونسية أن حافلة النجم الساحلي تعرضت للاعتداء بالحجارة، أثناء مغادرتها ملعب مصطفى بن جنات مما تسبب في الإصابة بجروح في الوجه لسليمانى كوليبالي لاعب الأهلي المصري الذي هرب منه ثم عاد إلى النجم.

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وأشارت الإذاعة التونسية إلى أن حافلة النجم تعرضت لأضرار ملموسة من خلال تهشم جزء كبير من زجاج النوافذ.

وتعاقد الأهلي مع سليماني كوليبالى في 24 يناير 2017، قبل أن يهرب اللاعب فى شهر مايو من العام نفسه فاشتكاه الأهلي وحصل على حكم بمليون و400 ألف دولار كتعويض.