رياضة | نيمار: مبابي هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار: مبابي هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتقد نيمار أنه قادر على إصلاح علاقته الهشة مع مشجعي باريس سان جيرمان هذا الموسم.

لم يحظى البرازيلي بشعبية خاصة مع أنصار باريس سان جيرمان لأنه حاول إجباره على الابتعاد عن النادي الفرنسي هذا الصيف.

وقال نيمار عن وضع علاقته مع مشجعي باريس سان جيرمان: "أعتقد أنه أفضل إنه مثل العلاقة مع صديقة عندما تكون هناك مشكلة ، يبقى الجميع في ركنهم لكن مع وجود الكثير من الحب والعناق ، سيعود كل شيء إلى طبيعته".

وتابع :"أنا هنا لمساعدة فريق باريس سان جيرمان ، لأتمكن من أداء دوري كلاعب في النادي وسأقدم حياتي على أرض الملعب حتى ينجح فريق باريس سان جيرمان ونفوز بالأشياء سويًا.

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وسجل نيمار الهدف الوحيد في المباراة حيث تغلبت باريس سان جيرمان على بوردو 1-0 يوم السبت.

وقال بعد ذلك: "أنا سعيد لأن أكون قادرًا على مساعدة فريقي ، على أن أكون قادرًا على الفوز بكل النقاط الثلاث وأن أستمر في هذا عاد كيليان مبابي إلى الفريق بعد أكثر من شهر من الإصابة ، وأقام نيمار لهدف الفوز.

وقال نيمار "في غرفة الملابس تحدث معي بعد مشاهدة مقاطع الفيديو وأخبرني أنه كان بإمكانك تجاوز المزيد. لكن هذا جزء من المباراة لدينا شعور جيد نحن نمضي قدمًا جيدًا في الملعب وخارجه أنا سعيد لأنه عاد ، لابتسامته وكرة قدمه".

واختتم :"مبابي هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم إنه أسهل عندما يكون في الملعب الجري وسرعته هذا يساعدنا كثيرًا. كل لاعب من باريس سان جيرمان يفضل رؤيته على أرض الملعب".