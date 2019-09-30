رياضة | ميسي يقهر كريستيانو رونالدو برقم قياسي جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يقهر كريستيانو رونالدو برقم قياسي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوق ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي برقم قياسي جديد.

وأصبح ليونيل ميسي اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء منذ موسم 2008-2009 وذلك وفقًا للتقديرات الصادرة عن موقع "أوبتا" العالمي حيث سجل ميسي أهدافا من خارج منطقة الجزاء أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الكبرى الخمسة في أوروبا منذ موسم 2007-2008.

وبلغ عدد الأهداف التي أحرزها ميسي بتلك الشاكلة 69 هدفا مقابل 54 لغريمه التقليدي رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي يتقاسم معه عدد مرات الفوز بجائزة "البالون دور"، ثم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 35 هدفا، وفي المركز الرابع يحل البوسني، ميراليم بيانيتش، نجم وسط "السيدة العجوز" برصيد 27 هدفا، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.

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ولم يشارك النجم الأرجنتيني أيقونة فريق برشلونة الإسباني، سوى في مباراتين وحيدتين مع العملاق الكتالوني في بطولة الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، بل وكان يجلس في إحداهما على دكة البدلاء، وهو ما لم تعتد عليه جماهير "برشلونة.

وحصد برشلونة مؤخرا جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في الحفل الذي أقيم في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري في مدينة ميلانو الإيطالية، متغلبا على الهولندي فيرجيل فان دايك صخرة دفاع فريق ليفربول الإنجليزي، وزميليه في "الريدز" السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح.