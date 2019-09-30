الدوري الإنجليزي: من سينتصر في «صراع الأقوياء» يونايتد أم آرسنال؟

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

تشهد الجولة 7 من الدوري الإنجليزي مواجهة مثيرة ومنافسة قوية بين مانشستر يونايتد وآرسنال، اليوم الإثنين، في إطار الصراع المبكر بين الفريقين على فرصة احتلال أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

مع تقارب المستويات بين عدة فرق ورغبة كل فريق في المنافسة بقوة على المقاعد الأوروبية، يتطلع كل من الفريقين إلى فرض سيطرته وانتزاع فوز ثمين يقربه خطوة من ضمان أحد المراكز المؤهلة.

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ويلتقي الفريقان في ختام مباريات الجولة 7، الإثنين المقبل، على إستاد “أولد ترافورد” في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وفيما اشتعل الصراع مبكراً بين مانشستر سيتي، ووصيفه ليفربول على صدارة المسابقة هذا الموسم، ينتظر أن تتنافس نفس الوجوه الأخرى على المراكز التالية في جدول المسابقة وهي مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام مع إمكانية دخول وجه أو اثنين معهم في الصراع مثلما حدث في المواسم الماضية.

ومع تساوي أو تقارب العديد من الفرق في رصيد النقاط ، تمثل المباراة بين مانشستر وآرسنال، مواجهة بـ6 نقاط.

وأظهر آرسنال إصراره وعزمه عندما تغلب على النقص العددي في صفوفه، وقلب تأخره إلى فوز ثمين 3-2 على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع، قبل أن يحقق الفوز الساحق على نوتنغهام فوريست.

وفي المقابل، يخوض مانشستر يونايتد هذه المباراة العصيبة، بعدما حقق انتصاراً واحداً في آخر 5 مباريات خاضها بالدوري، كما تأهل إلى الدور الثالث في مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بصعوبة بالغة من خلال الفوز على روشديل 5-3 بركلات الترجيح.