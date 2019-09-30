لامبارد يُخبر بوليسيتش بسر موافقة دخوله تشكيل تشيلسي الأساسي

الإثنين 30 سبتمبر 2019

كشف لاعب تشيلسي كريستيان بوليسيتش عما قاله له مدربه فرانك لامبارد، بعدما لازم النجم الأمريكي مقاعد البدلاء في مباريات الفريق الأخيرة.



ولم يبدأ بوليسيتش أي مباراة لتشيلسي منذ مواجهة شيفيلد يونايتد في أواخر آب/أغسطس، علما بأن النادي اللندني دفع 56 مليون جنيه إسترليني نظير الحصول على خدماته من بوروسيا دورتموند.

وقال بوليسيتش لإذاعة "برو سوكر توك": "لم يدل (لامبارد) بالكثير، قال لي بأن أواصل العمل وأن أحاول تحسين نفسي في التمارين وأحاول العودة للتشكيل الأساسي".

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ولعب بوليسيتش 4 مباريات من أصل 7 لتشيلسي في البريميرليج هذا الموسم، وفضل عليه لامبارد كل من ويليان وبيدرو رودريجيز في المباراة الأخيرة أمام برايتون.

وغاب اللاعب عن 4 من المباريات الخمس الأخيرة للفريق، علما بأنه شارك في اللقاء الذي فاز فيه تشيلسي على جريمبسي 7-1 في مسابقة كأس الرابطة.

وتعرض بوليسيتش لموقف مشابهه في موسمه الأخير مع دورتموند، عندما جلس بديلا للنجم الإنجليزي الصاعد جادون سانشو، لكن يؤمن بقدرته على القتال والفوز بمكان في تشكيلة تشيلسي، وقال: "في النهاية حصلت على بعض الدقائق مجددا، ولعبت جيدا في نهاية الموسم، لذلك علي أن أرفع رأسي وأواصل العمل".