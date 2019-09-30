شكرا لقرائتكم مكافآت خاصة للاعبي بيراميدز بعد الصعود الأفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو نادي بيراميدز عن صرف مكافأة استثنائية للاعبين بعد تأهل الفريق للدور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعد تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري عقب التعادل معه فى القاهرة 1/1 والفوز عليه في الجزائر إياباً بنتيجة 1/0

فى الوقت الذي تلقى الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق إشادة خاصة بعد ظهوره بمستوى طيب فى مباراة الإياب، ونجاحه فى إحراز هدف الفوز بعد دقائق من نزوله كبديل، والذي جاء من تسديدة صاروخية

وأكد مسئولو بيراميدز أن اللاعبين والجهاز الفني والإداري استحقوا التأهل عن جدارة بعد ظهورهم بمستوى طيب فى مواجهتي دور الـ32 خاصة مواجهة الإياب التي أقيمت فى الجزائر، ويشارك بيراميدز في المسابقات الإفريقية لأول مرة في تاريخه، وينتظر بعد تأهله أحد الفرق التي ودعت دوري أبطال إفريقيا لمواجهته في دور الـ32 مكرر.

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من جانبه قال ممدوح عيد المسئول عن إدارة الكرة أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تقديم عرض رائع يليق باسم مصر خارج الديار موضحا أن الفريق استحق الفوز عن جدارة واستحقاق وكانت هناك رغبة حقيقية وروح عالية من جميع أفراد البعثة على العودة للقاهرة بتذكرة التأهل.

ووجه ممدوح عيد الشكر لإدارة شباب بلوزداد على حسن الضيافة والاستقبال وتقبل الهزيمة وعدم تصدير أي مشاكل رغم خطف بيراميدز لتذكرة التأهل من عقر دار الفريق الجزائري.